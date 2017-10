Ergernis over uitblijven herstel Bredase balkons

Controle ook verplicht voor koopwoningen



Saminna van den Bulk

Etten-Leur - De controle van balkons geldt niet enkel voor huurwoningen. Ook huiseigenaren moesten balkons en galerijen laten controleren sinds de wetgeving rond balkons werd aangescherpt nadat in 2011 in Leeuwarden een galerijvloer instortte. Daarop volgde een bouwbesluit: 1 januari 2016 kregen Verenigingen van Eigenaren (VvE) anderhalf jaar de tijd om de veiligheid te onderzoeken. Het ging hier vooral om ‘uitkragende’ betonnen galerijvloeren en balkons, die als het ware overhangen en worden gesteund door vloerbalken, voornamelijk gebouwd tussen 1950 en 1975.

Johan Keessen, bestuurslid van een VVE van een flat in de Bredase Antwerpenstraat, weet er alles van. Het gebouw dateert uit 1965. Afgelopen zomer werden de galerijen flink onder handen genomen. ,,We hebben een firma in de arm genomen om de staat van onze galerijen te laten onderzoeken. Er werd een steekproef gedaan en de uitkomst daarvan bleek niet florissant, dus vervolgens werden alle galerijen bekeken”, vertelt hij. 10 van de 54 platen bleken ‘iets onder de norm’ te zitten. ,,Het is niet het beton dat de boosdoener is. Beton schijnt na jaren enkel sterker te worden. Maar door vocht en lucht kan de ijzeren wapening doorroesten. Bij onze flat is die wapening verstevigd om de galerijen weer veilig te maken.”

Tot de werkzaamheden voltooid waren werden de galerijen uit voorzorg gestut. Keessen: ,,Dat ziet er spannend uit, maar doordat we enkel iets onder de norm - die al vrij hoog ligt - zaten, zijn de bewoners niet in gevaar geweest. Maar het is goed dat het gecontroleerd moest worden, want je weet maar nooit.”

De kosten? ,,In ons geval tussen veertig- en vijftigduizend euro. Gelukkig zat er genoeg geld in de pot, dus we konden het ons veroorloven. Maar als veel platen onder de norm zitten, kunnen de kosten flink oplopen. Ik heb wel gehoord dat er flats zijn die opeens een kwart miljoen moeten ophoesten. Het is een kostbare aangelegenheid, maar veiligheid voor alles natuurlijk.”