Erehaag en onderscheiding voor wereldkampioene Fem van Empel uit Den Dungen

BERLICUM - Veldrijdster Fem van Empel uit Den Dungen is vrijdagavond in Berlicum gehuldigd voor haar wereldtitel die ze begin deze maand in Hoogerheide veroverde. Familie, vrienden en tientallen wielerfans vormden bij de binnenkomst een erehaag voor haar.

Burgemeester Han Looijen reikte namens de gemeente ‘De Speld van Verdienste van Sint-Michielsgestel’ uit. ,,Een bijzonder moment”, aldus Looijen. ,,De laatste speld werd 23 jaar geleden uitgereikt aan Richard Groenendaal die in 2000 in zijn woonplaats Sint-Michielsgestel de wereldtitel won. (...) Fem, ik vermoed dat dit in je sportcarrière niet de laatste onderscheiding is die ik je ga overhandigen.”

Volledig scherm Vader Paul van Empel (links) beantwoordt de vragen van wethouder Bert van Druenen. Fem van Empel luistert. © jan zandee

Glorieus seizoen

Van Empel beleefde op haar fiets in het veld een glorieus seizoen 2022/2023. Ze pakte begin deze maand dus de wereldtitel in West-Brabant, werd Europees Kampioen en was de beste in het wereldbeker-klassement. Bij het NK veldrijden in Zaltbommel aan de Waal werd het geen rood-wit-blauw tenue, maar won ze ‘slechts’ brons. ,,Dat was ook geen veldrit, maar meer een zwemwedstrijd”, aldus sportwethouder Bert van Druenen. ,,Geen wonder, ik heb ook alleen maar mijn diploma A”, reageert Van Empel gevat.

‘Verlegen meisje’

De pas 20-jarige Fem van Empel heeft het niet zo op al die aandacht voor haar persoontje. ,,Je was in groep 3 een lief wat verlegen meisje”, herinnert een voormalige juf van basisschool De Touwladder zich nog vanaf een beeldscherm. ,,Je hield er niet van om in de belangstelling te staan.” De allergrootste fans van de wereldkampioene zijn ongetwijfeld oma en opa Van Empel. Ze zijn er vrijdagavond niet fysiek bij, maar wel in een filmpje. ,,Geweldig dat we dit nu nog mee mogen maken”, zegt oma. ,,Fem deed altijd wel een of ander kunstje bij ons voor op de stoep; het was altijd een bezig bijtje.”

Waalse Pijl

Fem van Empel krijgt aan het eind van de huldiging zelf nog even de microfoon: ,,Heel speciaal dat jullie vandaag allemaal voor mij zijn gekomen”, zegt ze. ,,Ik hoop dat ik jullie in de toekomst nog meer moois kan brengen. Misschien binnenkort al in de wielerklassieker ‘De Waalse Pijl’. Ik ga mijn best doen. “