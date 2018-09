Er wordt wat afgezeurd over het eten in Brabantse zorginstellingen, en de klagers hebben gelijk; het kán ook beter

Daar zit je dan, in het verzorgingshuis, bord dampend eten voor je neus. Je prikt er met je vork hier en daar een gaatje in, wat ís dit? Die biefstuk lijkt wel een schoenzool, zo taai. En die bloemkool is veel te hard, niet zoals jij ’m altijd kookte. Verdorie, waar is dat lekkere roomwitte maïzenapapje dat je zelf zo nauwgezet tot de juiste dikte stond te roeren? En gádverdamme, aardappels in de schil, wat een fratsen. Je schuift een paar happen in je mond, maar het smaakt je niet. Het ruikt trouwens ook helemaal niet lekker. Je schuift je bord weg. Voedsel voor de kliko.