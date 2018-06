'Er is altijd zitplaats in de bus, maar het is wel druk'

BREDA - In West-Brabant zijn vorig jaar 15,4 miljoen mensen op de bus gestapt. Dat is 18 procent meer dan in 2012, een absoluut record. Dat staat in het rapport Bussen in Brabant 2012-2017 van de Provincie Noord-Brabant. Ook blijkt dat zes procent van de bussen in West-Brabant niet op tijd rijdt.

Het aantal ritten dat uitvalt is in heel Brabant aan het stijgen volgens het rapport. Op het busstation Breda geeft een aantal busreizigers hun mening.

Hanneke van Meel (60) uit Breda wacht op de bus naar Oosterhout. ,, Mijn rollator laat ik expres thuis omdat deze vaak niet meer in de bus past, dan ga ik op pad met mijn wandelstok. Ik moet de bus wel nemen omdat ik geen auto heb. Het is inderdaad veel drukker geworden, behoorlijk vervelend, want niet iedereen kan altijd zitten. De staking is heel erg vervelend, maar ik begrijp wel dat ze in actie komen tegen de werkdruk, die is echt veel te hoog.”

Mei Ying (53) uit Dongen rijdt naar huis. ,,Zonder rijbewijs of treinstation moet ik wel de bus nemen, maar ik reis altijd na negen uur en dan is het nooit druk. Ik schat dat zeven op de tien bussen op tijd rijdt. De staking is heel erg, dan kan ik nergens heen.”

Kiera Goulbourne (14) uit Lage Zwaluwe:,,Het is wel drukker geworden in de bus, maar ik kan altijd zitten. De bussen zijn meestal aardig op tijd en dit schooljaar is het drie keer gebeurd dat de bus niet kwam. Die staking is echt irritant, dan moet ik fietsend naar school. Maar ik begrijp het wel en als de basisscholen mogen staken, waarom zij dan niet?"



Fedaa Alzitawi (36) uit Syrië woont sinds dertien maanden in Prinsenbeek en reist naar school. ,,Er is altijd zitplaats, maar het is wel druk. Ik voel me veilig en de bussen rijden vaak op tijd, soms komen de bus een paar minuten te laat.”

Giovanni van Leeuwen (19) uit Etten-Leur neemt meestal de trein naar school. ,,De bussen zijn vaak een paar minuten te laat. In de spits is het te druk dan kun je niet zitten. De staking vind ik niet kunnen, ik begrijp dat ze een beter CAO willen, maar nu worden anderen de dupe van hun werkomstandigheden. Reizigers lijden er nu onder.

Gerard Dressel (62) uit Breda reist altijd buiten de spits. ,,Na de spits is rustig in de bus. Bussen zijn vaak op tijd, af en toe valt er een bus uit en is er een slechte informatievoorziening. De staking is echt waardeloos, hoe komt onze dochter op haar tentamen? De chauffeurs houden geen rekening met anderen. Voor de examens hebben ze de staking opgeschoven, maar waarom niet voor tentamens en toetsweken? Ik begrijp wel dat ze beter werkomstandigheden willen.