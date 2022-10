Er beginnen nu echt veel bedrijven om te vallen, en dat heeft ook goede kanten

Afscheid van Sanne op natuurbe­graaf­plaats in Heeze

HEEZE/NUENEN - In besloten kring is vrijdag afscheid genomen van Sanne Bos. De van oorsprong Nuenense kwam vorige week om het leven samen met het 10-jarige gehandicapte meisje Hebe. Sanne is begraven op natuurbegraafplaats Schoorsveld in Heeze.

