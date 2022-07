Enthousiast Mill aast op de Vierdaagse volgend jaar: ‘Een stuk van de route afsnijden, zal lastig worden’

Mariecke van der Linden componeert met verf: ‘Ik ben een echte kunst-Brabinette’

Begonnen als componist is Mariecke van der Linden, geboren in Overlangel, zich gaan toeleggen op schilderen. In Kasteel het Nijenhuis, onderdeel van het Museum de Fundatie, is tot begin september een grote expositie van haar werk te zien, Bluebeard Boudoir Abattoir.

29 juli