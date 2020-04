Enquête | 4 op de 5 heeft vakantieplannen geschrapt, bijna niemand heeft nog een alternatief

Van de 2000 mensen die de online peiling hebben ingevuld zouden er 1357 (68 procent) naar het buitenland binnen Europa gaan, 19 procent buiten Europa en 13 procent zou in Nederland blijven. De groep die door de coronacrisis nu in eigen land op vakantie gaat, is gestegen naar 18 procent. Dat percentage zal naar verwachting nog meer gaan stijgen, want het grootste gedeelte heeft nog geen alternatief voor de geplande vakantie. De kans dat deze mensen in Nederland blijven is groot.