Enorme drukte en files bij milieustraten: ‘Kom alleen als het noodzakelijk is’

Twitter staat er vol mee. Gefrustreerde bestuurders die foto en filmpjes maken van de lange rijen bij de milieustraten. Op webcams van gemeentes zoals in Tilburg is te zien hoe de rijen tot aan het eind van de straat reiken. Sommige gemeenten, zoals Loon op Zand, waren vorige week op bepaalde dagen al extra geopend door de drukte.

,,Het was op maandag overal verschrikkelijk druk″, vertelt Frans van Strijp, directeur van Cure Afvalbeheer. Het bedrijf beheert de milieustraten in Eindhoven, Geldrop-Mierlo en in Valkenswaard. ,,Normaal weten we van sommige dagen dat het druk gaat worden, zoals de dag na hemelvaart en na de feestdagen. De combinatie van kerst en dat mensen nergens heen kunnen zal er zeker voor hebben gezorgd dat er lange files staan.‘’

Bij de milieustraten van Cure Afvalbeheer gelden maatregelen om de coronamaatregelen te handhaven. Zo mogen maximaal twee personen het voertuig verlaten en wordt het aantal voertuigen op de milieustraat beperkt. ,,Dat er wachtrijen zijn komt niet alleen omdat het heel druk is, maar omdat wij niet onbeperkt mensen kunnen toelaten‘’, vertelt Van Strijp. ,,Zo zorgen we ervoor dat ze wat verder van elkaar afstaan. Onze medewerkers spreken mensen aan op de regels.‘’

In de rest van Nederland is het ook druk bij de milieustraat:

Ook in Breda is het druk. Op een webcam gericht op het milieustation is te zien dat de gehele dag een hele rits van auto's staan te wachten. ,,Gezien de huidige omstandigheden rondom Covid-19 is de heldere en dringende oproep van de regering drukte te vermijden en zoveel mogelijk thuis te blijven‘’, meldt een woordvoerder van de gemeente Breda. ,,We zitten echt in een lockdown die groter is dan in afgelopen maart het geval was. Wij worden vanuit deze regels geacht zo min mogelijk de deur uit te gaan. Dat betekent dat ook milieustations zoveel mogelijk gemeden dienen te worden.‘’

Niet noodzakelijk? Kom dan later

Van Strijp benadrukt dat het beter is om je bezoek aan de milieustraat uit te stellen: ,,We hebben maandag geconstateerd dat er veel mensen met twee huishoudzakken komen. Als het echt niet nodig is, kom dan later. ,,Het is dan echt minder druk. In deze dagen is het extra druk en mensen staan onnodig lang in de wachtrij. Ons advies is, als het echt niet nodig is, kom dan een week later met je spullen.‘’