Enexis investeert 330 miljoen euro in Brabants energienet

DEN BOSCH - Enexis Netbeheer steekt dit jaar 330 miljoen euro in het Brabantse energienet. Omvangrijke klussen als het vervangen van 107 kilometer gasleiding, vervangen van 19.700 aansluitleidingen, uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk op het station Tilburg en het aanleggen van transportkabels voor zonnepanelen op distributiecentra in Waalwijk en Tilburg slokken een groot deel van dat bedrag op.

Enexis Netbeheer, dat het hoofdkantoor in Den Bosch heeft, investeert dit jaar in Brabant in totaal 192 miljoen euro in het onderhoud en vernieuwingen van het elektriciteitsnetwerk, 84 miljoen in het gasnetwerk en 54 miljoen euro in het plaatsen van slimme meters. Dat komt uit op een totaal bedrag van 330 miljoen euro. Met dat bedrag is Brabant de provincie waar de landelijk opererende netbeheerder financieel het meest investeert.

Klussen

In Brabant staan er, aldus Enexis, een aantal flinke klussen op de agenda. Zo wordt het elektriciteitsnetwerk op het centraal station in Tilburg uitgebreid. Ook gaat het bedrijf de transportverbinding van elektriciteit tussen Uden en Grave - over een afstand van twaalf kilometer - vervangen en verzwaren. In Den Bosch wordt het verdeelstation aan de Graaf van Solmsweg vervangen en verzwaard. Ook worden er over een afstand van 107 kilometer de grijs-gietijzeren gasleidingen vervangen door stalen leidingen en worden er 19.700 aansluitleidingen voor gas bij woningen en bedrijven vervangen.