Energiesubsidie voor verenigingen in Best

Zwartgebla­kerd broodje zorgt voor nachtelij­ke opschud­ding in Geldrop

GELDROP - Een zwartgeblakerd broodje zorgde in de nacht van dinsdag op woensdag voor flink wat opschudding in de straat Faramir in Geldrop. De brandweer kwam met meerdere voertuigen ter plaatse voor de melding van een woningbrand.