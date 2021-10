Energiereus Essent komt bij van stortvloed aan telefoontjes: ‘Ik moet nú iets doen’

Storm in Brabant | Bijna 250 schademel­din­gen, attractie stort deels in op kermis

21 oktober Stevige windstoten en onweersbuien hebben donderdagochtend en -middag in Brabant op meerdere plekken voor schade gezorgd. De meeste meldingen gaan om bomen op de weg of het spoor. Maar er is ook flinke schade aan een kermisattractie in Breda.