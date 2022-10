Energierekening van 1000 euro op deurmat: Brabantse studentensteden schrijven brandbrief naar ministers

EINDHOVEN/TILBURG - Ineens valt een afschrijving van 1000 euro op de deurmat. Dat is schrikken, zeker voor studenten die geen aanspraak maken op de energietoeslag van 1300 euro. In een brandbrief aan de armoedeminister en onderwijsminister vragen dertien studentengemeenten ‘met klem’ om met een oplossing te komen.

Op dit moment is de situatie verwarrend voor Brabantse studenten. In Eindhoven mogen zij geen energietoeslag aanvragen, maar in Tilburg en Den Bosch wel. En ook daar zit nog een addertje onder het gras. De steden die dat bedrag wel zeggen uit te keren, doen dat alleen aan studenten met een zelfstandige woonruimte.

Veel studenten hebben geen eigen keuken en voordeur, wat voorwaarden zijn van een zelfstandige woonruimte. Geen geld dus voor bewoners van overvolle studentenhuizen. En juist zij vallen samen met zo’n 45.000 Brabanders buiten het prijsplafond, vanwege een gedeelde energierekening.

Quote Waarom hebben studenten in Tilburg zogenaamd wel recht op de toeslag, maar een stukje verderop in Eindhoven niet? Joram van Velzen, Voorzitter Landelijke Studentenvakbond

De situatie is ‘zeer oneerlijk’, vindt Joram van Velzen van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). ,,Waarom hebben studenten in Tilburg zogenaamd wel recht op de toeslag, maar een stukje verderop in Eindhoven niet? In de praktijk valt het grootste gedeelte van de Brabantse studenten buiten de boot.”

De voorzitter van de studentenvakbond heeft in een korte periode zo’n 600 meldingen ontvangen van studenten in financiële nood. ,,Studenten gaan nu ineens meer dan het dubbele voor energie betalen”, weet hij. ,,Het verschilt per geval, maar er zijn al meldingen binnengekomen waarbij opeens een afschrijving van 1000 euro op de deurmat lag. Het is nu kiezen tussen hoge schulden maken of veel meer uren werken naast een fulltime studie.”

Zo worden studenten nu (niet) gecompenseerd

Hoe ze nu gecompenseerd kunnen worden voor de stijgende prijzen is onduidelijk. Voor studenten die in de problemen komen, heeft het kabinet 35 miljoen euro vrijgemaakt. Dat geld zou via de individuele bijzondere bijstand uitgekeerd moeten worden. Maar het uitzoekwerk om hier aanspraak op te maken is groot. Gemeenten laten weten dat veel studenten die een aanvraag doen, vaak afgewezen worden omdat een groot deel niet aan de voorwaarden voldoet. ‘Op die manier laten we onze meest kwetsbare inwoners in de kou staan.’

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) beschikt wel over de juiste informatie van studenten, die hier aanspraak op kunnen maken. wethouders vragen in de brief om het uitkeren van de energietoeslag bijvoorbeeld via die organisatie te laten lopen.

Oplossing

Wethouders van dertien studentensteden vragen armoedeminister Carola Schouten en onderwijsminister Robbert Dijkgraaf in een brandbrief om met een oplossing te komen. Ondertekenaars zijn onder meer Tilburg, Den Haag, Rotterdam, Enschede, Wageningen, Nijmegen, Leiden, Zwolle en Delft. De gemeente Eindhoven staat volledige achter de boodschap, maar heeft de brief niet ondertekend omdat die al weg was.