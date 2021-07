En weer breekt een grote klant met beruchte slachterij Gosschalk: ook Jumbo zegt samenwerking op

video Negen honden maar geen woning: Victor (45) slaapt met ‘zijn kinderen’ in een legertent

30 juni VALKENSWAARD - In de soap rond de nu al maanden in wanhoop verkerende Victor Spijkerman is een nieuw hoofdstuk aangebroken. De 45-jarige Dommelnaar bivakkeert sinds deze week samen met zijn negen honden in een legertent in het buitengebied van Valkenswaard, vlakbij de Belgische grens. ,,Je zou het vooruitgang kunnen noemen, maar dan wel de verkeerde kant op.”