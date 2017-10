En nu is papa minister... Klaas Dijkhoff is niet te stoppen

BREDA - In een paar jaar tijd kan er veel gebeuren. In 2010 treedt een volstrekt onbekende Klaas Dijkhoff aan als lijsttrekker van een zieltogende VVD-afdeling in Breda, zeven jaar later is hij minister van Defensie.

Er zit iets logisch in Dijkhoff’s loopbaan. Het begint in 1981, wanneer hij wordt geboren in het Duitse Soltau. Daar op de Noord-Duitse Laagvlakte oefent het Nederlandse leger. De vader van de jonge Klaas is daar als officier gelegerd.

Net als de meeste soldatenkinderen verhuist de jonge Klaas van hot naar her. In Eindhoven gaat hij naar het lyceum en aan de Universiteit van Tilburg promoveert hij op oorlogsrecht.

In 2009 duikt hij op in Breda, waar hij in eerste instantie in de Veemarktstraat gaat wonen. Hij heeft dan al een heel leven achter de rug, waaronder een scheiding na twee jaar huwelijk. Breed heeft Dijkhoff het in die periode ook niet. Om de eindjes aan elkaar te knopen verkoopt Dijkhoff op een gegeven moment zelfs zijn auto aan zijn vader. Overigens wel met een terugkoopgarantie.

De winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen in Breda, tekenen in 2010 hun programakkoord. Naast Klaas Dijkhof staan Andre Lips (CDA), Selcuk Akinci (GroenLinks) en Saskia Boelema (D66)

In dat jaar neemt Dijkhoff de ondankbare taak op zich om de VVD in Breda uit het slop te halen. De partij staat er dramatisch voor. De jonge liberaal weet dat als geen ander. Zijn verwachtingen voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn dan ook niet hooggespannen. Hij is dan ook niet de enige die verrast is wanneer de liberalen met negen zetels de grootste worden in de Bredase raad.

Vanaf dat moment is er geen houden meer aan. Want hij zit nog maar amper in de raad of Dijkhoff komt in de Tweede Kamer terecht. De VVD’er is de belichaming van wat in Den Haag een politiek talent wordt genoemd, maar zelfs voor hem is de combinatie van die twee banen te zwaar. Eerst stapt hij terug als fractievoorzitter in de Bredase raad en in 2013 kapt hij er helemaal mee. Te druk.

,,Het is verstandig om te vertrekken, voordat ik fouten ga maken'', zegt Dijkhoff, die door de lezeressen van Cosmopolitan nog is gekozen tot meest sterke, slimme en sexy politicus van het Binnenhof.

Weer twee jaar later volgt de Bredase politicus Fred Teeven op, die uitglijdt over het intussen legendarische bonnetje. Dijkhoff is dan 34 jaar oud.

In Breda zien ze de politicus steeds minder vaak relaxen op een terras aan de Haven. Toch heeft hij nog tijd voor een sociaal leven. In de loop van 2014 loopt hij zijn toekomstige echtgenote Anouk tegen het lijf, dit voorjaar wint hij het tv-programma De Slimste Mens en in juli van deze zomer wordt zijn dochter Linde geboren.