Emblemen, klompjes en extra das mee om te ruilen: scouts gaan naar World Jamboree in Zuid-Korea

Stichting Bergsche Maasveren wacht op reactie gemeente Altena over gratis of goedkoper overvaren

Het is aan de gemeente Altena om te bepalen hoeveel inwoners van Altena straks moeten betalen voor een overtocht met de veerponten van de Bergsche Maasveren. Altena wil dat haar inwoners gratis - of zo goedkoop mogelijk - over worden gezet. De stichting die de pontjes beheert, eist dat de gemeente dan het ontbrekende bedrag met het reguliere tarief bijlegt.