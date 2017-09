Elf Tilburgse studenten bereiden zich voor op orkaan Irma: 'De winkels zijn al leeg'

TILBURG - Een groep van tien Tilburgse studenten die stage loopt bij Disney World in Orlando bereidt zich voor op de komst van orkaan Irma. Die trok eerder deze week een verwoestend spoor over het eiland Sint Maarten en is nu onderweg naar de Amerikaanse staat Florida.

Hogeschool Fontys heeft de tien studenten, plus een elfde student die elders in de staat stage loopt, gemaild met informatie over de aankomende storm. Zo hebben ze nu het nummer van de Nederlandse ambassade.

,,We hebben houdbaar eten ingeslagen en hebben plannen gemaakt om water op te slaan'', zegt de Gemertse Laura, die in Tilburg de Academy for Creative Industries volgt. Ze loop in Disney World stage op de merchandise-afdeling. ,,We hebben nog geen duidelijke update gekregen van Disney. Die zou later vandaag komen, hoorde ik. Tot nu toe is het weer nog normaal. Naar verwachting komt de orkaan maandag aan.''

Het werk in het attractiepark gaat gewoon door. Er zijn nog altijd gasten. ,,Maar er is zeker wel angst en onrust'', zegt Busio. ,,We hebben met kamergenoten een plan gemaakt om onze bedden komende nachten naar een veilige plek te brengen. Ons appartement heeft gelukkig een ruimte zonder ramen. En anders is de badkamer altijd nog een optie.''

Extra aandacht

Ze houdt veel contact met haar mede-stagiairs van dezelfde opleiding. Ook Fontys heeft extra aandacht voor de groep studenten. ,,Ze worden begeleid door hun stagebedrijf, maar onze international office heeft ook contact met ze'', zegt een woordvoerder van de hogeschool. ,,Ook hebben ze veel contact met hun familie.''