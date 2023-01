Elf eiken aan Boslaan Vught mogen plat; verkeersveiligheid weegt voor Raad van State zwaarder dan behoud bomen

Proefproces om te kijken hoe goed de bomen in Vught beschermd zijn

De kapwerkzaamheden hadden eigenlijk eind november (2022) al moeten beginnen. ,,Het was voor IVN/NMV ook een proefproces om te zien hoe bomen in Vught beschermd zijn", reageert secretaris Sander Wieringa. ,,In 2016 bepaalde de gemeenteraad dat deze bomen behouden moesten blijven. Nu blijkt dat de gemeente daarvan ‘gemotiveerd mag afwijken’. Of het motief sterk is, doet er dan niet toe. Waardevolle en monumentale bomen zijn in Vught dus niet goed beschermd. Nu we dit weten gaan we aandringen op een bomenverordening, waarin de regels over kap en herplant duidelijker zijn vastgelegd. Zoals in veel gemeenten.”