Elf dagen lang meters maken op theaterfestival Boulevard: 'Het is weer als vanouds’

Eén ding is zeker: het is meters maken deze Boulevard. Wandelmeters wel te verstaan. Want zo’n organisch geheel als het festivalterrein vorig jaar was in het Zuiderpark, zo verspreid staan de tenten nu. Met tenten en horeca aan de rand van het Zuiderpark - een stuk compacter dan vorig jaar, dat was een wens vanuit de buurt - en tenten en horeca aan de overkant van het water bij de Limietlaan. Overigens zijn die twee delen op een prachtige manier met elkaar verbonden door een drijvend ponton met daarop een bar.