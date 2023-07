Elektrische auto’s als ‘batterijen op wielen’: Brabantse laadpalen kunnen straks terugleveren aan het net

Cabriolet ontvlamt spontaan bij Den Bosch en brandt volledig af, technisch probleem mogelijke oorzaak

DEN BOSCH - Een cabriolet is donderdagavond tijdens het rijden spontaan in brand gevlogen bij Den Bosch. Toen de automobilist over de Randweg in de richting van het centrum reed, kwam ineens rook van de wagen vandaan. Na het uitstappen werd de auto al snel verzwolgen door vlammen.