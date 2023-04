EK-kwalificatieduels bij voetbalclub EGS’20

Roep om vrachtwa­gen­ver­bod Waal­re-dorp: ‘Doe je dat in Aalst, dan ook in Waalre’

DEN BOSCH/WAALRE - Een vrachtwagenverbod op de grote weg door Aalst? Dan ook in Waalre-dorp. Dat vindt een bewoner van de Heikantstraat in Waalre. Vrijdag stond hij lijnrecht tegenover de gemeente bij de bestuursrechter in Den Bosch.