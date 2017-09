Eisen tot anderhalf jaar cel tegen Eindhovenaren voor dwangprostitutie

DEN BOSCH - Niet dat de vrouw dagelijks door de kamer werd geslagen, maar twee Eindhovenaren hebben haar wel degelijk de prostitutie in gedwongen en gehouden. Een van hen, Farid T (47), nam haar in huis en streek haar geld op. Hij verdient anderhalf jaar cel. Eddy J. (37), die onder andere haar advertenties plaatste, zou een jaar moeten brommen, zo eiste het Openbaar Ministerie woensdagmiddag in de Bossche rechtbank.

Een 21-jarige vrouw belde in januari 2014 in paniek de politie. Ze was bij ‘een boertje uit Lith’ dat om een prostituee had gevraagd. Ze was daar afgezet door Farid, die haar ook zou ophalen. Maar de klant liet haar 112 bellen en eerder gaan. Op het bureau vertelde ze dat Farid haar dwong tot dat werk, haar geld afpakte, haar drugs gaf, bij hem in huis hield en haar sloeg. Ze had twee blauwe ogen.

Later wilde ze geen aangifte doen. De politie pakte toch door en kreeg drie mannen in het oog. Een zwerver raapte haar van de straat en bracht haar naar Eddy. Diens vriendin zat zelf ‘overtuigd en volledig vrijwillig’ al dertien jaar in de wereld. Ze gaven ‘advies’, maakten foto’s en zetten die bij seksadvertenties. Toen huisvriend Farid langskwam zouden ze haar aan hem hebben overgedragen, waarna ze zeker anderhalve maand is uitgebuit. Farid liet haar bij hem wonen op zijn zolderkamer, kleedde haar, regelde afspraken, en bracht en haalde haar.

Elleboog

Alle drie, Farid verontwaardigd voorop, ontkenden in alle toonaarden. Het meisje had een ongelukkig verleden, was zwaar verslaafd aan cocaïne en zwierf rond. 'Vandaar dat iedereen haar wilde helpen. Farid was juist het meest met haar begaan, zei hij. Die blauwe ogen kwamen door 'een ongelukkige reflexbeweging met zijn elleboog' toen ze eten knoeide op zijn schoot.

Dat vond officier Walter Kupers een erg ongelukkig reflex: twee ogen tegelijk raken. Veel mishandeling zag hij verder niet. Wel uitbuiting. Ook al zegt een vrouw niet gedwongen te zijn, dan kan haar omgeving toch strafbaar zijn als ze misbruik maakt van overwicht of een kwetsbare positie. Dat laatste was zeker het geval volgens Kupers: de vrouw was dakloos, verslaafd en kon geen kant op. Iedereen noemde haar kwetsbaar. In ruil voor al haar geld kreeg ze wat cocaïne. ,,En als (werkloze) Farid haar echt wilde helpen, dan is in de prostitutie zetten om geld voor drugs te krijgen een merkwaardig middel."