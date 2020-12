Eindhovense zorginstelling sluit oudere die met kerst familie bezoekt op in kamer

Meer auto's op de weg dan in eerste lockdown, maar ‘ook drukste tijd van het jaar’

17 december Het is drukker op de snelwegen dan toen de eerste intelligente lockdown in maart in ging. Dat constateert de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW). Maar eigenlijk is het nog te vroeg om dat te zeggen, vindt Diederik Fleuren van Rijkswaterstaat.