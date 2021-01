Eindhovense schrijft brief aan vrouw die in gezicht werd geraakt door waterkanon: ‘Jij overtrad de wet’

Bericht aan de dame met het bebloede gezicht

Ik ken jou niet, jij kent mij niet. En toch vraag ik me af... Wad deed je in Eindhoven? Demonstreren? Was het je eerste keer? Wou je eigenlijk niet rellen, maar heb je je laten meeslepen? Heb je zelf nooit geweld gebruikt en vind je dat je nu te hard bent aangepakt?

Ik stel deze vragen niet omdat ik me zo betrokken voel.

Ik stel deze vragen, om duidelijk te maken dat het antwoord me niets uitmaakt. Jij was erbij en je overtrad de wet. Dat is wat we allemaal hebben gezien. Heb je niets vernield, niets gegooid en niemand geslagen? Daar gaat het niet om. Je was erbij.

Ik zag hoe jij samen met vele anderen mijn stad onveilig hebt gemaakt. De stad waar ik woon en het plein waar ik dagelijks wandel voor mijn gezondheid. Vandaag moest ik mezelf opsluiten, niet pas na de avondklok, maar de hele dag. Mijn buurt werd veiligheidsrisicogebied. Door mensen zoals jij.