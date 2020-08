Eindhovense politie onder vuur door oud seksschandaal

EINDHOVEN - De politie in Eindhoven is in opspraak geraakt door een mogelijk seksschandaal. Het Openbaar Ministerie onderzoekt beschuldigingen van een vrouw die zegt te zijn misbruikt door een wijkagent en diens collega’s.

De zaak speelde zich af in 2013, nadat de Veldhovense vrouw zich bij de politie meldde als slachtoffer van gedwongen prostitutie. Een wijkagent ontfermde zich over haar, nam haar in huis en zou haar vervolgens hebben aangerand. Althans, dat is de lezing van de vrouw in twee artikelen in tijdschrift de Nieuwe Revu. Daarin beweert ze ook dat de wijkagent haar zou hebben verplicht tot seks met aspirant-agenten.

De vrouw, die wordt bijgestaan door een ex-zedenrechercheur, is in gesprek met justitie en gaat binnenkort officieel aangifte doen. Het Openbaar Ministerie (OM) neemt de zaak serieus en probeert het relaas van de vrouw in kaart te brengen. Daarna wordt besloten of er reden is voor een strafrechtelijk onderzoek.

Wijkagent ontslagen

De vrouw deed eerder al aangifte tegen de wijkagent vanwege aanranding. De man zat daarom half december 2013 drie dagen in de cel. Een half jaar later seponeerde het OM de zaak vanwege gebrek aan bewijs. Na een intern onderzoek werd de politieman ontslagen. De politie verweet de agent – zo blijkt uit rechtbankstukken - dat hij ‘zeer onprofessioneel’ handelde en ‘onvoldoende afstand’ hield tot het slachtoffer. Hij had zeer intensief whatsapp-contact met haar en liet haar meerdere keren bij hem in bed slapen. Daarnaast had hij ongeoorloofd in politiesystemen geneusd.

De politieleiding kreeg destijds ook signalen dat meerdere agenten seks met de Veldhovense hadden gehad. Dat kon niet worden aangetoond, al is het de vraag hoe grondig onderzoek is gedaan. ,,Er gingen geruchten rond, maar het werd nooit concreet. Er heeft daarom nooit een integriteitsonderzoek plaatsgevonden naar andere agenten”, zegt een politiewoordvoerster nu. ,,Overigens had de vrouw daar destijds in haar aangifte ook niks over gezegd.”

‘Geen sprake van seks’

De vrouw en de ex-zedenrechercheur, die zelf na onenigheid vertrok bij de politie, zeggen documenten en berichten te hebben die de beschuldigingen bevestigen. Die willen ze echter niet delen met deze krant, alleen met justitie. De bewuste wijkagent vertelt in gesprek met het ED dat de vrouw voor haar veiligheid ongeveer twee maanden bij hem logeerde. ,,Ik nam haar in huis op verzoek van hulpinstanties.” Vreemd genoeg wist zijn eigen werkgever van niks. ,,Dat was niet slim van me’”, zegt hij daar nu over. Van seks - laat staan aanranding - zou geen sprake zijn geweest.

