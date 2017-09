Eindhovense modediva Marjan Strijbosch schittert in eigen sprookje

Meer aandacht voor dementie in West-Brabant

7:00 ROOSENDAAL - Dementie nog beter op de politieke agenda in West-Brabant zetten. Dat is het doel van Alzheimer Nederland, afdeling West-Brabant. Om die reden heeft het bestuur naar alle politieke partijen in deze regio een brief gestuurd met het verzoek drie thema's rondom dementie in hun (verkiezings)programma op te stellen.