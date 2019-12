Eindhovense Hugo Kennis wint Expeditie Robinson, dit was de finale in 20 tweets

Waarom Forum voor Democratie waarschijn­lijk ook buiten de komende coalitie in Brabant gehouden wordt

15 december Thierry Baudet twitterde het vrijdagavond al: zijn partij wil graag onderhandelen over een nieuwe coalitie in Brabant. Toch zal dat er waarschijnlijk niet van komen: drie vragen en antwoorden over de politieke impasse in Brabant.