Eindhovense horeca wil snel een zwarte lijst voor raddraaiers maar zegt dat politie dwarsligt

‘Niet alleen in steden, ook in Dorst veiligheid in geding door druk spoor’

OOSTERHOUT - De veiligheid in Dorst is wel degelijk in het geding als het goederenvervoer fors toeneemt. Dat stelt fractieleider Walther Hoosemans van Gemeentebelangen, waarmee hij botst met het Oosterhoutse gemeentebestuur.

1 februari