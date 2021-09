Eindhovense dj Lady Aïda overleden

Lady Aïda was het pseudoniem van Aïda Spaninks, in 1958 geboren in Diessen, maar opgegroeid in Eindhoven. In 1985 begon ze als dj en barkeeper in café Cul du Sac in Eindhoven. Vervolgens ging Aïda van Cul de Sac via Café Sands op het Stratumseind naar Berlage op de Kleine Berg, allemaal begrippen in Eindhoven. Muziek werd in de Berlage in blokjes geserveerd: een blokje disco, blokje hiphouse, blokje dance.