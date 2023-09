Eindhovenaar mept man die geslachtsdeel uit zijn broek laat bungelen; ’Ik sla niet iedere week iemand op zijn gezicht’

Kunstwerk in Liempds landschap als eerbetoon aan Roelof Jan Benthem: ‘Hij moet terug in het collectief geheugen’

LIEMPDE - Natuurwerkgroep Liempde wil met een kunstwerk in natuurgebied De Scheeken Roelof Jan Benthem meer bekendheid te geven. Hij was een landinrichter die na de Tweede Wereldoorlog in het gehele land belangrijk werk verrichtte. In Liempde, maar ook voor het Bossche Broek.