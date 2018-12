‘Eindhovenaar Joël S. vertelde Sarah zelf over plan om mensen te vermoorden’

Of de 21-jarige Amerikaanse studente dat ook echt gedaan heeft is nog onduidelijk. Zes dagen na het berichtje voegde Joël de daad bij het woord, zo lijkt het. Sarah werd met meerdere messteken om het leven gebracht.



Volgens de Amerikaanse vriend, Adam Pryor, heeft Sarah nooit gezegd dat ze zelf in gevaar was. ,,Ik dacht dat hij boos was op bepaalde mensen. Ik had helemaal niet het gevoel dat zij zelf in gevaar was‘’, zegt Pryor tegen ABC News. ,,Ik vertrouwde haar. Ze was heel verantwoordelijk en ik dacht dat ze naar de politie zou gaan en ervoor zou zorgen dat het goed kwam. Ik had er helemaal niet bij nagedacht dat zoiets als dit zou gebeuren.’’