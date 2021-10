Eindhovenaar (21) kan niet afblijven van vrouwen in leggings en moet daarom snel in behandeling

Nieuwsover­zicht | Mogelijk sprake van opzet bij fatale aanrijding - Kon huisarts zelfdoding 44-jarige man voorkomen?

23 oktober Mogelijk is er kwade opzet in het spel bij een aanrijding van een voetganger in Oosterhout. De automobilist rende na het ongeluk weg en meldde zich later bij het politiebureau. Tilburg heeft de twijfelachtige eer ‘s nachts, op Amsterdam na, de hoogste geluidsbelasting van Nederland te hebben. Sommige bewoners willen er zelfs door verhuizen. Lees dit en meer in het nieuwsoverzicht van zaterdag.