Eindhoven telt de meeste geregistreerde Oekraïense vluchtelingen in Brabant, bekijk hier jouw gemeente

EINDHOVEN - In de provincie Brabant telt Eindhoven de meeste geregistreerde Oekraïense vluchtelingen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Benieuwd hoeveel ingeschreven Oekraïense vluchtelingen er in jouw gemeente zijn? Bekijk het hieronder.

In Nederland zijn in totaal 27.123 Oekraïners ingeschreven. Bijna 10.000 van hen werden geregistreerd in de twee weken van 12 maart tot en met 3 april, afgelopen zondag. Dat is ruim twee keer zo veel als het aantal nieuwkomers uit alle andere landen bij elkaar in die periode.

De meesten van hen staan ingeschreven in een stad. In totaal staan momenteel 543 Oekraïners ingeschreven in Eindhoven. Alleen Rotterdam (1519), Amsterdam (958) en Groningen (573) hebben meer Oekraïners opgevangen.

Geen geregistreerde vluchtelingen in Best

In heel Nederland hebben vier gemeentes geen geregistreerde vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Ook Best valt daaronder samen met Ameland, Schiermonnikoog en Woudenberg. Dat maakt het de enige Brabantse gemeente waar geen Oekraïense vluchtelingen staan ingeschreven. In Breda zijn dat er 266. Dat is iets meer dan in Den Bosch (208) en Tilburg (194).

80 procent vrouw

80 procent van de ingeschreven volwassen Oekraïners, is vrouw. Mannen van 18 tot en met 60 jaar mogen het land niet verlaten, omdat zij beschikbaar moeten zijn om mee te vechten tegen de Russen. Mensen die in Oekraïne woonden maar een andere nationaliteit hebben, mogen zich ook in Nederland inschrijven. Het gaat om ongeveer 5 procent van de totale groep. Deze mensen komen onder meer uit Nigeria en Syrië, maar er zitten ook relatief veel terugkerende Nederlanders tussen.

Benieuwd hoeveel Oekraïense vluchtelingen in jouw gemeente zijn ingeschreven? Bekijk het in de onderstaande kaart.

