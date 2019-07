Eindhoven neemt met 39,3 graden het warmterecord van Gilze-Rijen over

Bloedheet en in het gips: stofzuiger d'r op

15:51 BREDA - Weinig mensen beleven plezier aan de verzengde hitte die het land treft, maar wie in het gips zit heeft het helemaal slecht. Gips- en verbandmeester Mathijs Aben van het Amphia Ziekenhuis in Breda ziet het met lede ogen aan: ,,Een gebroken arm of been komt nooit gelegen, maar nu is het extra zielig.’’