Eindhoven heeft landelijk record hoogste minimumtemperatuur ooit in juni

EINDHOVEN - Het landelijk record voor de hoogste junitemperatuur ooit gemeten is sinds dinsdag in handen van Eindhoven. Daar kwam de temperatuur maandag niet onder de 22,9 graden, zo meldt Weerplaza.

Het oude record was een minimumtemperatuur van maar liefst 21,5 graden, gemeten in IJmuiden op 27 juni 1976. In Eindhoven werd het gisteren niet kouder dan 22,9 graden, met afstand een nieuw record volgens Weerplaza. Ook in Maastricht (21,9 graden) en in Arcen en Deelen (21,6 graden) werd het oude junirecord gebroken, maar deze plaatsen bleven beneden de zeer hoge minimumtemperatuur van Eindhoven.

De Bilt

In het etmaal van 27 juni 1947 was de minimumtemperatuur slechts 19,4 graden. Dat was tot gisteren de hoogst gemeten minimumtemperatuur in de hele maand juni in De Bilt sinds het begin van de metingen in 1901. Afgelopen etmaal bleef de temperatuur met 19,5 graden boven het oude record van 19,4 graden, daarmee is een nieuw maandrecord in De Bilt een feit.

Zeldzaam

Warme nachten in juni zijn zeldzaam. In de lange meetreeks van De Bilt is het in juni bijvoorbeeld nog nooit tot een minimumtemperatuur van 20 graden of hoger gekomen in de eerste maand van de meteorologische zomer. In juli en augustus lukte dit al wel, zes keer in de hele meetreeks om precies te zijn.

Vanaf vandaag koelere nachten