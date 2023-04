Einde van de ramadan: ‘Tast toe jongens. Ze zijn kersvers, rechtstreeks uit de Sahara’

Marieke Moorman moest voor meer vertier de Maas over: ‘Ik was een hartstikke braaf meisje’

Marieke Moorman is sinds kort de nieuwe burgemeester van Land van Cuijk. Maar het Land van Cuijk is niet helemaal onbekend terrein voor de 52-jarige. Terug in de tijd met een jonge Moorman als scholier, sporter en stapper. Wat heeft het haar zoal gebracht? ,,Ik lever geen half werk.”