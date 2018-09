Eindbedrag: 263.965 euro voor slachtoffers spoordrama Oss

OSS - De doneeractie voor de slachtoffers van het spoordrama in Oss is gesloten. In één week tijd werd precies 263.965,00 euro opgehaald via de site dondeeractie.nl. Meer dan 16.000 mensen schonken een geldbedrag.

Het geld wordt zo snel mogelijk gestort op een rekening van de gemeente Oss. Die maakt het op haar beurt weer over naar de Stichting Treinongeval Oss. Deze stichting zorgt dat het geld op de goede plek terechtkomt. Formeel is de stichting nog in oprichting. Notariskantoor Pinkse Philips Huberts uit Oss ziet er op toe dat alles goed verloopt.

Het is nog niet duidelijk hoeveel geld er precies naar de stichting wordt overgemaakt. Doneeractie.nl neemt normaal gesproken 6 procent van de opbrengst en 85 cent per donatie. Initiatiefnemer Nick Nietveld heeft echter speciale afspraken met het internetbedrijf gemaakt. Hij krijgt een korting, maar beide partijen willen niet zeggen hoe hoog die korting is. Pas als het geld daadwerkelijk op rekening van de stichting staat, valt te zeggen hoe hoog het exacte bedrag is.

Verwachting overtroffen

Hoe dan ook heeft de actie alle verwachting van Nietvelt overtroffen. Hij hoopte vorige week 60.000 euro bij elkaar te brengen: 10.000 euro voor elk van de zes slachtoffers. Het werd dus ruim vier keer zoveel. ,,Ik had dit niet verwacht. Hier krijg je kippenvel van. Het is heel fijn dat de mensen zo meeleven'', zegt hij in een reactie.

Het geld is bedoeld om de uitvaarten te financieren en voor eventuele aanpassingen in en om het huis van het meisje en de begeleidster. ,,Eerst wilden we alleen ondersteunen in de kosten van de begrafenis, maar nu kunnen we veel meer doen. Hierover gaan we in overleg met de nabestaanden en de slachtoffers'', zegt Nietveld.

Stichting