Eind februari meer duidelijkheid over locatie azc in Den Bosch

Familie van Ergün is veilig in Gaziantep: ‘Maar ik houd mijn hart vast’

Ergün Cangir heeft veel familie wonen in het Turkse Gaziantep, het epicentrum van de vreselijke aardbeving met honderden doden tot gevolg in Turkije en Syrië. ,,Na het zien van het nieuws keek ik op Facebook wie zich ‘als veilig’ hadden gemarkeerd. De rest heb ik een appje gestuurd. Gelukkig is iedereen veilig.”

16:25