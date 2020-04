Eikenprocessierups in elke gemeente op eigen manier aangepakt, terwijl juist samenwerken kan helpen

Bomen besproeien met het biologische middel Xentari of microscopisch kleine aaltjes; paradijsjes inrichten voor natuurlijke vijanden als sluipwespen en koolmezen; complete nesten wegzuigen; de stam omwikkelen met folie. Overal in het land is in de voorbije weken de strijdbijl opgepakt tegen de eikenprocessierups. De gebruikte methodes zijn divers. Maar de grootste winst is misschien wel op een ander vlak te halen: meer samenwerking.



Het beestje is fietsers en wandelaars een gruwel. Eén volgroeide rups heeft zo’n 700.000 brandhaartjes, die het beestje beschermen tegen allerlei onheil van buiten, maar die al rondvliegend veel overlast kunnen veroorzaken bij de mens: jeuk, bultjes, rode vlekken, irritatie aan ogen en luchtwegen.