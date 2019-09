Eigenaresse agressieve rottweiler die hondje doodbeet in Helmond mogelijk toch vervolgd

De rottweiler beet zondag een hondje van een buurtbewoner dood op de Van Meelstraat in Helmond. Het ging om een boomertje, dat op dat moment aangelijnd werd uitgelaten. Daarvoor was de rottweiler al agressief naar andere mensen en honden. Volgens getuigen liep de grote hond alleen door de buurt.

Verantwoordelijk

Het Openbaar Ministerie zal na verhoor beslissen wat er met de hond gaat gebeuren en of de vrouw vervolgd wordt. ,,In de eerste plaats is de eigenaar verantwoordelijk voor het gedrag van zijn of haar hond. Hij of zij moet alles doen om een incident te voorkomen.”