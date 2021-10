Eigenaar van schrootbedrijf AVI: ‘Met tranen in de ogen meteen naar Den Bosch gereden’

Hardwell hoort niet meer bij de 100 populair­ste dj's ter wereld

9:43 EINDHOVEN – Dj Hardwell staat dit jaar niet meer in de DJ Mag Top 100, de lijst van de honderd populairste dj’s van de wereld. De dj uit Breda, zijn echte naam is Robbert van de Corput, was in 2013 en 2014 nog de populairste dj van de wereld.