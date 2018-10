Eftelingfans betreuren sluiting van de Bobsleebaan: 'Het was de enige baan waar ik in durfde'

Na 34 jaar wordt de welbekende Bob in september 2019 gesloopt. In 2020 komt daar de nieuwe achtbaan Max & Moritz voor terug. De Bob was een waar icoon voor vele Eftelingfans. Sjoerd Rietveld (30) uit Nieuwegein vindt het vooral jammer dat er zo'n unieke constructie verloren gaat in Nederland. Nu zijn er nog drie banen actief met dezelfde constructie waarvan twee in Amerika. "Er zijn maar weinig achtbanen waarbij losse karretjes worden gebruikt in plaats van treintjes", zegt Rietveld. "De Bob was daar een van. Als deze baan sluit, heb je niks vergelijkbaars meer in Europa."



Voor Van Leijsen-Linkels is het vooral het gevoel dat de Bob met zich meebrengt. "Het is de enige baan waar ik in durf. Bij al die andere attracties draait mijn maag zich al om bij het zien daarvan, maar bij de Bob niet. Dat vrije gevoel naar beneden... Heerlijk!" Dat is niet het enige voor de Tilburgse. De entourage rondom de Bobsleebaan zorgt ervoor dat ze zich in Winterse sferen begeeft. "Als je in de rij staat tussen al die houten balken en dan de muziek hoort. Net alsof je midden op de skipiste staat."