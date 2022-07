Efteling sluit het Spookslot definitief na de zomervakantie

De datum is dan eindelijk bekend gemaakt. 4 september is de laatste dag dat het Spookslot in de Efteling te bezoeken is. Na die zondag zal de attractie uit 1978 plaatsmaken voor een nieuw themagebied met een nieuwe attractie waarin het griezelen ook wordt doorgevoerd in de horeca, de winkel en het entertainment. De Efteling denkt daar zo'n twee jaar nodig voor te hebben.