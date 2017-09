Efteling musical gaat in première met hoog bezoek van Prinses Laurentien

Er was eens een .... prinses die een boek schreef. En dat boek was zo mooi, dat de directeur van een pretpark er een musical van liet maken. Zo ging het ongeveer, behalve dan dat Prinses Laurentien het boek samen schreef met bekende kinderboekenschrijver Paul van Loon, en dat de Efteling er al vanaf het begin bij betrokken was. Van het boek De Sprookjessprokkelaar werd een musical gemaakt, en die ging zaterdagmiddag in première in het theater van de Efteling. De rode loper lag in de regen, maar dat hinderde niet. Als er maar een prinses over die loper loopt, en dat deed ze.