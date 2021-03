‘Efteling kan zo snel mogelijk weer veilig open’, bezweert de directeur

De Efteling kan zo snel mogelijk weer veilig open, bezweert directeur Fons Jurgens. ,,Mensen zijn niet meer binnen te houden, en bij ons is het veiliger dan in de drukke natuurgebieden. Ons sprookjesbos is het veiligste bos van Nederland,” zegt Jurgens tegen omroep NOS.

Jurgens zegt dat het attractiepark voorbereid is op een snelle heropening, met ‘crowd control, mondkapjes in binnenruimtes en kilometers aan spatschermen’. Ook op een scenario waarbij alleen gevaccineerde mensen worden binnengelaten is de Efteling naar eigen zeggen toegerust. Jurgens vindt zo'n zogeheten vaccinatiepaspoort echter geen noodzaak. ,,We kunnen wat ons betreft ook zonder, maar als het moet, dan doen we het.” Het vaccinatiepaspoort is politiek omstreden; tegenstanders vinden het een soort indirecte dwang tot vaccinatie.

Uitstel van de geplande uitbreiding

De coronasluiting van de Efteling heeft grote impact op het huishoudboekje van 's langs grootste attractiepark, zo is al langer duidelijk. In september vorig jaar zei Jurgens in deze krant al dat de geplande uitbreiding van het park even wordt uitgesteld. ,,Om op dit moment die grote investering te doen, voelt niet goed", zei Jurgens toen. In januari van dit jaar sprak hij opnieuw met deze krant en wees toen ook op de oplopende nood. ,,We kunnen het verlies dragen, maar we kijken nog steeds wel met angst en beven naar de komende maanden. Een avondklok, die Britse variant. Het maakt het allemaal zo onzeker. Maar op een gegeven moment móeten we echt open.”

Quote Een paar keer per week moeten de attracties blijven draaien. Dat blijft een droevig gezicht. Fons Jurgens

Tijdens de huidige sluiting zit ongeveer de helft van de 3000 medewerkers thuis. De andere helft zorgt in Kaatsheuvel voor het park. ,,Een paar keer per week moeten de attracties blijven draaien. Dat blijft een droevig gezicht", aldus Jurgens bij de NOS.

Attractieparken zijn nu al weer sinds november dicht. In de eerste lockdown waren ze ook gesloten. In de tussenliggende periode konden bezoekers wel komen, maar natuurlijk onder voorwaarden. Zo waren er maximumbezoekersaantallen. Desondanks klaagde een aantal bezoekers over drukte en risico's.