Efteling in zomer iedere dag langer open: Negen Pleinen Festijn maakt plaats voor uitgebreider aanbod

KAATSHEUVEL - De openingstijden van de Efteling gaan komende zomer op de schop. Waar het attractiepark in de zomerweken voorheen alleen op vrijdag- en zaterdagavonden langer open was voor een speciaal entertainmentprogramma met optredens, zal dat vanaf nu iedere dag gebeuren. Het Negen Pleinen Festijn verdwijnt daarbij en maakt dus plaats voor iets nieuws.

Een paar jaar geleden was de Efteling tijdens de zomervakantie iedere zaterdag tot 00.00 uur geopend voor extra shows. Vorig jaar gebeurde dat op vrijdag en zaterdag tot 23.00 uur. ,,Nu gaan we de zomeravonden uitbreiden", vertelt Efteling-woordvoerster Femke van Es. ,,We zijn vanaf 2020 niet alleen in het weekend langer open, maar ook op maandagen, dinsdagen, woensdagen en donderdagen. Meestal tot 22.00 uur.”

Quote We willen de beleving positiever maken Femke van Es

Het Negen Pleinen Festijn zoals we dat nu kennen, verdwijnt. ,,Eigenlijk wordt het vervangen”, vervolgt Van Es. ,,We gaan nu iedere avond een entertainmentprogramma aanbieden. Dat doen we omdat het in de zomer niet uitmaakt of je op een maandagavond of vrijdagavond naar het park gaat. Mensen hebben immers toch vakantie. Voorheen was het in het weekend heel druk. En als het heel druk is, hebben gasten het minder naar hun zin. Met de verruiming van de openingstijden hebben bezoekers meer tijd voor attracties. We willen de beleving positiever maken.”

Entreeprijzen

Behalve in de zomervakantie zal de Efteling ook in andere vakanties langer open zijn. Er is gekeken naar de drukke dagen van afgelopen jaar. Daarvan worden de openingstijden aangepast.