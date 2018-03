Efteling al door magische grens van 5 miljoen bezoekers

Nieuwe attractie Symbolica

De Efteling ging in zijn prognoses tot dusver uit van 5 miljoen bezoekers in 2020 en 6 tot 7 miljoen jaarlijks in 2030. Het park gaat aan de oostkant het Reizenrijk uitbreiden met 8 hectare en wil daar in 2020 openen met een nieuwe, grote attractie.