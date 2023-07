Eerste steen voor ouderenwoningen Hof van Berchem in Heesch

Oud-raads­lid en ‘man van de straat’ Albert Arends overleden

OSS - De man van de straat is niet meer. Met deze woorden herdenkt de SP in Oss Albert Arends. Arends zat liefst 24 jaar namens de socialisten in de gemeenteraad. Maar in zijn hart bleef hij altijd een actievoerder, aldus burgemeester Wobine Buijs.