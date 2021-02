Eerste relschopper Eindhoven krijgt zes maanden cel voor ‘verwerpelijk gedrag tijdens oorlogssituatie’

Hoe kon het zó fout gaan met Brabantse cultuursub­si­dies? Instellin­gen overwegen rechtsgang

2 februari DEN BOSCH - Het naadje van de kous. Met minder nemen CDA, D66, GroenLinks en PvdA geen genoegen als het gaat over de rel rond de verdeling van cultuursubsidies in Brabant. De partijen zijn vooral benieuwd naar de rol van de commissie die steken liet vallen in de beoordeling van subsidieaanvragen.