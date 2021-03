Eerste hulp-verpleegkundige Marcel kreeg zelf corona en valt nu terug in salaris, een vangnet ontbreekt

Hij was verpleegkundige op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in de regio, liep de eerste weken van de pandemie de benen onder zijn kont uit maar raakte al snel ook besmet met Covid-19. Marcel van Loon (nu 55) was zo ziek dat hij er waarschijnlijk blijvend letsel aan overhoudt, hij zit inmiddels in een scootmobiel. De verpleegkundige vindt het hoog tijd dat er een discussie komt over corona als beroepsziekte. Want de gevolgen zijn enorm: veel mensen in de zorg kampen nog met de gevolgen na een infectie met het virus. En dat merken ze ook financieel.