Eerste hulp bij sintstress

Onmogelijk

Soms zijn de opgaven die hij daar krijgt voorgeschoteld onmogelijk. ,,Zo kreeg ik de opdracht om een gedicht te schrijven voor ene Jeffrey. Hij had voor zijn verjaardag een mountainbike gekregen en nu zat er een bus teflonspray voor hem in de zak. Rijmt er iets op teflonspraybus? Nee dus." Bovendien heeft Jeffrey een naam waar niets op rijmt. Een goede tip dus van de schrijver voor aanstaande ouders: ,,Geef je kind een naam waar iets op rijmt, Daan, Gijs, Bram." Korte namen zijn over het algemeen goed, maar Xess Xava is daar een uitzondering op. ,,Tja, het rijmt alleen op lava." Van Pamelen heeft nog een paar belangrijke tips. ,,Gebruik het simpelste rijmschema dat je kunt bedenken, dus a-a, b-b, c-c, enz." Lisette Jonkman van vijftwaalf.nl , een website voor gedichten op maat, is het niet helemaal met hem eens. ,,Bij het rijmschema a-b-c-b hoef je pas bij de laatste regel na te denken over je rijm."

Beginnen

Maar het belangrijkste volgens Van Pamelen? ,,Gewoon beginnen. Ik merk dat mensen het moeilijk vinden om te beginnen. En het is niet erg als dat een beetje cliché is. Je kunt beginnen met 'Sinterklaas liep op het dak en Piet met de zak'. Wat ziet hij daar of wat hoort hij? Of wat heeft hij gehoord toen hij op het strand in Spanje met een cocktail zat?" Put uit gebeurtenissen van het afgelopen jaar en werk naar het cadeau toe zonder dat je het noemt. ,,Niks is zo dodelijk als: 'Deze iPad geeft de Sint, omdat hij je aardig vindt', dan hoef je dus de rest van het gedicht dus niet meer te lezen." Ook belangrijk, een gedicht van honderd regels is niet per se tien keer grappiger dan een gedicht van tien regels. Alhoewel ze bij vijftwaalf.nl zelfs versjes van 250 regels aanbieden. ,,Maar die worden niet heel veel aangevraagd", aldus 'hoofdpiet' Jonkman. Via de site werden vorig jaar iets meer dan 4000 verzoeken ingediend en dit jaar staat de teller al op 2000. ,,De eerste aanvraag was al in oktober binnen."

Plagen

Jonkman, die op haar best 70 gedichten per dag uit haar toetsenbord ramt, vertelt dat je in een gedicht best een beetje kunt plagen. ,,Als ik de informatie uit de aanvraag lees, zie ik al of een ontvanger wat kan hebben." Van Pamelen bevestigt dat een beetje plagen mag. ,,Het moet niet te ver onder de gordel gaan, maar het best wel een beetje stekelig zijn." En dat kan ook, want je schrijft altijd vanuit het oogpunt van Sint of Piet, aldus Van Pamelen. ,,Aan het gezicht van de aanwezigen kun je wel meestal lezen wie het geschreven heeft."



Is je topgedicht dan uiteindelijk klaar. Zorg dat het duidelijk leesbaar is. ,,Schrijf duidelijk of typ het gedicht uit. Het is heel frustrerend als je je best hebt gedaan op een gedicht en de persoon die het voorleest, verknalt het."